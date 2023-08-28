لابيد: تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية "فشل خطير"



وقال لابيد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، وتتساءل: "هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟".



وأضاف: "هذا ما يحدث عندما يتم تعيين إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له في المجال، وزيرا للخارجية - إن تسريب لقاء وزيرة الخارجية الليبية وما جرى لها بعد ذلك في ليبيا، هو عمل غير محسوب وغير مسؤول وفشل خطير".



وأعلن رئيس حكومة الوحدة والوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إقالة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، عقب لقاءها وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، سراً في العاصمة الإيطالية، روما.



وكشفت وزارة خارجية الاحتلال، مساء الأحد، في بيان، عن تفاصيل الاجتماع، قائلةً: "إنه الخطوة الأولى لإقامة علاقات بين البلدين".





رام الله - دنيا الوطنوصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، الإثنين، تسريب اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، بـ "العمل غير محسوب وغير المسؤول والفشل الخطير".