الرئيس عباس يصدر قراراً بتشكيل محكمة الاستئناف العسكرية



وبحسب نص المرسوم الرئاسي، الذي صدر في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، ونشر، اليوم الإثنين، في جريدة الوقائع الرسمية، فإن أعضاء محكمة الاستئناف العسكرية هم:



عميد قاضي: عبد الناصر محمود عبد القادر أبو عون

عقيد قاضي: فارس محمد موسى دودة

عقيد قاضي: نعمان نعيم عبد الرحمن فنون

عقيد قاضي: عمار غالب سعد الدين سعدي











رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قراراً بإعادة تشكيل محكمة الاستئناف العسكرية، برئاسة برئاسة العميد القاضي، أحمد عبد السلام أبو دية.