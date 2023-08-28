شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصدر قراراً بتشكيل محكمة الاستئناف العسكرية

الرئيس عباس يصدر قراراً بتشكيل محكمة الاستئناف العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قراراً بإعادة تشكيل محكمة الاستئناف العسكرية، برئاسة  برئاسة العميد القاضي، أحمد عبد السلام أبو دية.

وبحسب نص المرسوم الرئاسي، الذي صدر في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، ونشر، اليوم الإثنين، في جريدة الوقائع الرسمية، فإن أعضاء محكمة الاستئناف العسكرية هم:

عميد قاضي: عبد الناصر محمود عبد القادر أبو عون
عقيد قاضي: فارس محمد موسى دودة
عقيد قاضي: نعمان نعيم عبد الرحمن فنون
عقيد قاضي: عمار غالب سعد الدين سعدي



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