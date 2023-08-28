شؤون فلسطينية

تثبيت ملكية الشقق للمشتريين.. حي لنا القدس ينجز تسجيل الطابو النهائي

تثبيت ملكية الشقق للمشتريين.. حي لنا القدس ينجز تسجيل الطابو النهائي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مطور "لنا القدس" أن الحي الجاري بنائه في الجزء الشمالي من بيت حنينا حصل على تسجيل الطابو النهائي في سجل الحقوق من دائرة التسجيل وتسوية الأراضي في القدس، حيث سيتمكن المشترون من تثبيت ملكيتهم للشقق بشكل قاطع ونهائي.

ويشكل تسجيل الطابو النهائي ضمان وحماية للسكان بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص، حيث يعاني المقدسيون عند تملك الشقق بسبب شُح المشاريع العربية في أحياء المدينة ولغياب تسجيلات الطابو الرسمية والموثقة.

وقالت المهندسة إيناس موسى الوعري مديرة مشروع حي لنا: "نجحنا بالحصول على تسجيل الطابو النهائي بعد سنوات طويلة وشاقة من العمل الدؤوب والجهد المتواصل في تذليل الصعاب والتحديات، واليوم نقول للمشتريين في الحي هنيئاً لكم هذا الإنجاز العظيم الذي يثبت ملكيات الحي بكل ما يحتويه من شقق ومرافق".

وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي بتوقيت مثالي ينسجم مع قُرب انتهاء أعمال البناء، وتسليم الشقق للمشتريين في النصف الثاني من العام القادم.

وانطلقت أعمال بناء حي لنا في مطلع عام 2022، وواكب ذلك إقبالاً كبيراً من الراغبين في تملك الشقق السكنية في مدينة القدس، نظراً لما وفره الحي من سكنٍ راقٍ ومرافق حيوية وبنية تحتية عصرية، حيث حرص المطور على استخدام أفضل وأحدث تقنيات البناء مع مراعاة أدق التفاصيل والذوق الرفيع، ومن الجدير بالذكر، أن أعمال بناء الحي تُنفذ من قبل شركة الإخوان خلايلة، وهي شركة مقدسية مختصة بتنفيذ المشاريع الكبيرة والمتطورة.

وقال هاشم إزحيمان أحد المشتريين في حي لنا إن "الحصول على موافقة تسجيل الطابو النهائية للحي يعزز من رصيد المطور، حيث تعاني الأحياء العربية إجمالاً من صعوبة الحصول على تراخيص البناء، وسندات الملكية"، داعياً المقدسسين الراغبين بالتملك إلى انتهاز هذه الفرصة الفريدة وزيارة صالة المبيعات للاطلاع على كل الامتيازات ومعايير الأمان التي وضعت لضمان تملك آمن ومريح.

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