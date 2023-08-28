روسيا تعتقل موظفاً سابقاً في القنصلية الأميركية بتهمة التجسس



وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه "من المقرر إجراء استجوابات مع هؤلاء الدبلوماسيين الأميركيين، وتم إرسال الاستدعاءات ذات الصلة إلى السفارة الأميركية في موسكو"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



ووجهت للرجل تهمة ارتكاب جريمة بموجب المادة (275.1) من القانون الجنائي (التعاون السري مع دولة أجنبية)، وفي حال الإدانة، تنص هذه المادة على السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات مع غرامة إضافية محتملة تصل إلى مليون روبل.











رام الله - دنيا الوطناعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي موظفاً سابقاً بالقنصلية الأميركية في الشرق الأقصى الروسي، بتهمة جمع معلومات عن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى لحساب الولايات المتحدة.ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، الاثنين، عن مصدر بالجهاز، قوله، إن "الرجل نقل معلومات لموظفي السفارة الأميركية في موسكو عن أثر حملة التجنيد الإلزامي الروسية على إثارة سخط سياسي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024".وكشفت أن "المعتقل هو مواطن روسي ويدعى روبرت شونوف"، وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، فإنه "منذ أيلول/ سبتمبر 2022 وحتى لحظة الاعتقال، جمع شونوف معلومات لصالح موظفي السفارة الأميركية في موسكو مقابل مكافآت مادية".