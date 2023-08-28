شؤون فلسطينية

أسيران في سجون الاحتلال يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام

أسيران في سجون الاحتلال يُعلقان إضرابهما المفتوح عن الطعام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الاثنين، بأن الأسيرين الشقيقين حاتم وحازم القواسمة، قررا تعليق إضرابهما المفتوح عن الطعام.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان صدر عنها، أن الأسيرين القواسمة علقا إضرابهما الذي استمر (18 يوماً)، بعد أن وافقت إدارة سجون الاحتلال على لقائهما في زنزانة واحدة.

وكانت الهيئة قد أعلنت، مساء أمس، أن أربعة أسرى في سجون الاحتلال قرروا تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية وقرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم في الفترات المقبلة، وهم: زهدي طلال عبيدو من محافظة الخليل، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وكلاهما من بلدة قباطية جنوب جنين، وسيف ذياب عمارين من بلدة بيت عوا بالخليل.

وما زال خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، منهم أربعة معتقلين إداريين، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف إذ يواصلان الإضراب منذ 26 يوماً، وهما أقدم الأسرى المضربين من حيث مدة الإضراب، إضافة إلى الأسير أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 22 يوماً، والمعتقل عبد الرحمن إياد براقة الذي يواصل إضرابه منذ 19 يوماً، وماهر الأخرس من جنين، الذي قد شرع بالإضراب منذ لحظة اعتقاله قبل ستة أيام.

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