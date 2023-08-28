مصرع 13 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة في طاجيكستان

رام الله - دنيا الوطنلقي 13 شخصاً على الأقل، مصرعهم، إثر هطول أمطار غزيرة في وسط طاجيكستان، بالقرب من دوشانبي عاصمة هذه الجمهورية الجبلية في آسيا الوسطى.وقال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في بيان مقتضب، إنه "بسبب الأمطار الغزيرة، وقعت كارثة طبيعية تسببت في مصرع 13 شخصا، من بينهم 11 في فاهدات و2 في روداكي".فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ في طاجيكستان لوكالة (فرانس برس) إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في 27 آب/أغسطس تسببت في سيول طينية وانهيارات صخرية وانزلاقات تربة" في عشرات المدن.وأشارت إلى أن "خطر انزلاقات التربة والسيول الطينية والانهيارات الصخرية لا يزال مرتفعاً".وفي شباط/ فبراير الماضي، لقي 19 شخصاً حتفهم في انهيارات ثلجية في طاجيكستان، الدولة المتاخمة لأفغانستان والصين.