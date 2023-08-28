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إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء كوهين بوزيرة الخارجية الليبية

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء كوهين بوزيرة الخارجية الليبية
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية، روما، الأسبوع الماضي.

ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين، إنه "خلال التنسيق للقاء وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تم الاتفاق على أن تفاصيل اللقاء ستخرج للإعلام، وهذا كان واضحاً للطرفين".

وزعمت، نقلاً عن المسؤولين الإسرائيليين أن "اللقاء بين إيلي كوهين ونجلاء المنقوش، تم التنسيق له من قبل كبار المسؤولين في ليبيا، واستمر قرابة الساعتين".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، كشفت أمس الأحد، عن لقاء وصفته بـ "التاريخي"، جرى في العاصمة الإيطالية، روما، بين وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، اللقاء بأنه يشكل "الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا"، مضيفةً أن "مكانة ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل".

وقال كوهين، وفقاً للبيان الصحفي: "لقد تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة للبلدين من علاقتهما، وكذلك أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، والذي يشمل تجديد الكُنس والمقابر اليهودية هناك".

ووجه كوهين، شكره لـ "وزير الخارجية الإيطالي على استضافة هذا الاجتماع التاريخي في روما، نحن نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل"، بحسب قول البيان.

وتنديداً باللقاء، أضرم محتجون ليبيون النيران، فجر الاثنين، أمام مبنى رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، وردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة لأي تواصل ليبي مع الحكومة الإسرائيلية.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام محلية ليبية، الاثنين، بأن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد متجهة إلى تركيا، مؤكدة وصول طائرتها إلى مطار إسطنبول الدولي، وذلك بعدما أوقفها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق على خلفية اللقاء بوزير الخارجية الإسرائيلي.

ونقلت (بوابة الوسط) الليبية عن مصدر أمني فجر اليوم الاثنين، تأكيده أن المنقوش غادرت مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا، بمساعدة جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة، حسب قوله.

من جهته، نفى جهاز الأمن الداخلي الليبي قبل ساعات ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش.

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