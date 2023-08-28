غزة: المباحث العامة تُوقف مطلقاً للنار خلال شجار عائلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت دائرة مباحث محافظة غزة قسم الشاطئ، إيقاف المواطن عبد الله (م)، وذلك لقيامه بإطلاق النار في الهواء خلال شجار وقع بين عائلتي (م) و (ص) في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.وأوضحت المباحث، في تصريح أبرزه موقع الداخلية بغزة، أنها ضبطت المذكور وباستجوابه، أقر بما نسب إليه، وبدلالته تم مصادرة سلاح كلاشنكوف استخدمه المذكور لاطلاق النار خلال الشجار بين العائلتين.وأكدت أنه تم إحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.