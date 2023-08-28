جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية جديدة قرب الحدود اللبنانية





وقال المتحدث باسم الجيش إن المناورات "سيتخللها تفعيل صفارات الإنذار غداً الثلاثاء الساعة 10:05 صباحًا في منطقة كفار فرديم قرب حدود لبنان، ويوم الخميس الساعة 10:05 صباحًا، في منطقة موريشت وكيبوتس كيشور شرق عكا".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس الأحد، إجراء مناورة عسكرية واسعة على حدود قطاع غزة، تشمل إغلاقاً لعدة طرق بين المستوطنات.



كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن إجراء مناورة متزامنة، الاثنين، في منطقة جبل (دوف)، قرب مزارع شبعا، سيتخللها حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات وإطلاق نار.



وتأتي المناورات التي يجريها جيش الاحتلال في أعقاب، التوتر على الحدود اللبنانية، خاصة بعد نصب حزب الله الخيام قبل قرابة شهرين ونصف، والتهديدات المتبادلة.





كذلك تأتي في أعقاب تهديد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، باغتيال، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، متهماً إياه بقيادة العمليات في الضفة الغربية.







رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الإسرائيلي عن إجراء مناورات من قبل الجبهة الداخلية للتعامل مع سيناريوهات سقوط صواريخ، ستجري غداً الثلاثاء، ويوم الخميس قرب الحدود اللبنانية.