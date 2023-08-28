شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أسرى حوارة يعانون أوضاعاً حياتية قاسية ومزرية

هيئة الأسرى: أسرى حوارة يعانون أوضاعاً حياتية قاسية ومزرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 22 أسيراً يقبعون في مركز توقيف (حوارة) يعانون أوضاعا حياتية قاسية ومزرية للغاية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، عقب زيارة محاميها عنان خضر للمعتقل، أن مركز توقيف (حوارة) يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين، إضافة إلى عدم وجود أغطية كافية للأسرى.

وتابعت أن إدارة المعتقل تعطي الأسرى بطانيات عفنة تفوح منها روائح كريهة، ولا توفّر لهم الملابس، إضافة إلى تعمدها تجاهل أمراضهم وآلامهم، ولا تقدم لهم أي علاج لأوضاعهم الصحية الصعبة.

وناشدت الهيئة، المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة، للوقوف على الأوضاع الصحية واللإنسانية التي يتعرضون لها داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم مخالفة لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الأسير.

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