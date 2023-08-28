عربي

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين، أنه أسقط طائرة مسيرة ثالثة خلال شهر آب/ أغسطس الحالي، قادمة من الأراضي السورية، مؤكداً تعامله بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة (المملكة)، إن "المنطقة العسكرية الشرقية، أسقطت، الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاما منها بواجبها الوطني تجاه الوطن".

ونقلت القناة عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قوله "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة، مؤكداً على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

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