بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين في بحر شمال القطاع

قال نزار عيّاش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، صباح اليوم الاثنين، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة، بعد مهاجمة مراكبهم.وقال عياش في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن، إن "بحرية الاحتلال قامت باعتقال الصيادين: حسن جمال النعمان، ومحمد جمال النعمان، وسليم جمال النعمان، ووحيد السيد كسكين وأحمد سعيد الصعيدي، خلال ممارستهم مهنة الصيد في بحر شمال القطاع".وأوضح أن قوات الاحتلال هاجمت الصيادين قبل اعتقالهم، حيث قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، دون أن يبلغ عن إصابات بينهم.وأشار عياش إلى قيام بحرية الاحتلال بمصادرة مراكب الصيد الخاصة بالصيادين نحو ميناء سدود البحري.