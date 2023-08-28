شؤون فلسطينية

السقا: تحديات كبيرة تواجه قطاع المقاولات بغزة

السقا: تحديات كبيرة تواجه قطاع المقاولات بغزة
تحديات كبيرة تواجه قطاع المقاولات بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قال سهيل السقا، نائب رئيس اتحاد المقاولين المنتخب، إن قطاع المقاولات في قطاع غزة يعاني من أوضاع صعبة تسببت في تدهور أوضاع أعداد كبيرة من شركات المقاولات واخرجتها من سوق العمل.

وأضاف السقا في تصريحات لصحيفة (الأيام) المحلية، أن "الأولوية أمام المجلس الجديد الذي انتخب اول من امس، هي تحسين واقع المقاولين وشركات المقاولات عبر تحقيق المنافسة الشريفة في تسعير العطاءات وضبط الأسعار واستبعاد الشركات التي لا تلتزم بذلك وبالتسعيرة المعقولة التي تحقق هامش ربح معين للمقاول تجنبه الافلاس، وكذلك تشجيع المانحين على تحويل المساعدات الاغاثية الى مشاريع تنموية وتطويرية تحقق المنفعة لقطاع المقاولات ولقطاع العمال".

وقال السقا إنهم سيبحثون مع هذه الجهات والمؤسسات الحكومية وذات الاختصاص تحويل مسار المساعدات الاغاثية إلى مشاريع تنموية وتطويرية تحقق الرؤية الوطنية للتنمية والتشغيل، مشيراً الى وجود فرصة سانحة لتحقيق ذلك.

وأوضح أنه من أصل 300 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد، يعمل منها نحو 80 شركة فقط يعاني عدد كبير منها من صعوبات مالية قد تخرجها خلال المرحلة المقبلة من سوق العمل، مشدداً على أن عملية تحسين أداء وعمل الشركات يتوقف وبشكل كبير على تنفيذ جملة من التوصيات والقرارات التي سيتم اتخاذها قريباً.

وقال السقا إن الاتحاد سيشجع عمل شركات المقاولات في المحافظات الشمالية رغم الصعوبات التي تعترض ذلك و"لكنه شدد على أهمية خوض غمار هذه التجربة، كما وعد بالعمل من اجل فتح افاق عمل امام الشركات في الخارج وبحث إمكانية زيادة التمويل للقطاعات التطويرية والتنموية مع جهات خارجية واتحادات دولية وعربية".

أما فيما يتعلق بقضية الارجاع الضريبي والتي باتت عالقة منذ سنوات طويلة، أكد السقا أن الاتحاد سيواصل بذل الجهود من أجل حل هذه القضية بشكل كلي او جزئي أن تعذر ذلك.

وفي سياق متصل، شدد السقا على أهمية الاستمرار في توطيد العلاقة مع جمهورية مصر العربية وقطاع المقاولات المصري لما فيه من فائدة قصوى لقطاع المقاولات المحلي بسبب الخبرات الواسعة لدى المقاولين المصريين.

وأشاد السقا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لمساعدة قطاع غزة، وخصوصاً المشاريع التطويرية التي تنفذها مصر من خلال منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت بشكل كبير في تشغيل اعداد كبيرة من العمال والمقاولين وتوفير مساكن للفئات الضعيفة وتحسين شبكة الطرق في القطاع، متعهداً بالاستمرار في العمل وتطوير هذه العلاقة في كل جوانبها.

كما تعهد السقا بإثارة قضية المقاولين الممنوعين من السفر عبر معبر بيت حانون/ إيرز مع الجهات المختصة بالحكومة من اجل انهاء هذه القضية وحصول هؤلاء المقاولين على تصاريح لتسهيل مهام عملهم.

يذكر أن انتخابات اتحاد المقاولين في قطاع غزة قد جرت مساء أول من أمس، وأسفرت عن فوز سهيل هاشم السقا بمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين في فلسطين، وفوز كل من، حسين شنن، هاشم سكيك، عارف أبو عودة، عبد الحكيم إسماعيل، محروس أبو رجيلة، عماد أبو مطر بمنصب عضو مجلس إدارة.

أخبار ذات صلة

بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين في بحر شمال القطاع

بحرية الاحتلال تعتقل خمسة صيادين في بحر شمال القطاع

الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم محاولته اجتياز السياج الحدودي شمال القطاع

الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم محاولته اجتياز السياج الحدودي شمال القطاع

السقا: تحديات كبيرة تواجه قطاع المقاولات بغزة

السقا: تحديات كبيرة تواجه قطاع المقاولات بغزة

غزة: حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يصيب أربعة مواطنين في جنين ويشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يصيب أربعة مواطنين في جنين ويشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

اشتية: إجراءات إسرائيل في الضفة تهدف إلى إعادة احتلالها

اشتية: إجراءات إسرائيل في الضفة تهدف إلى إعادة احتلالها

لجنة بوزارة الصحة بغزة توصي بالتحقيق في وفاة الطفلة ماريا نصار

لجنة بوزارة الصحة بغزة توصي بالتحقيق في وفاة الطفلة ماريا نصار

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية على حدود غزة ومزارع شبعا غداً

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية على حدود غزة ومزارع شبعا غداً

إعلام الاحتلال يزعم: إحباط تهريب عبوات إيرانية عن طريق الأردن

إعلام الاحتلال يزعم: إحباط تهريب عبوات إيرانية عن طريق الأردن

منوعات

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

عربي

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء &quot;تاريخي&quot; سري مع مسؤولين ليبيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء "تاريخي" سري مع مسؤولين ليبيين

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً