السقا: تحديات كبيرة تواجه قطاع المقاولات بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال سهيل السقا، نائب رئيس اتحاد المقاولين المنتخب، إن قطاع المقاولات في قطاع غزة يعاني من أوضاع صعبة تسببت في تدهور أوضاع أعداد كبيرة من شركات المقاولات واخرجتها من سوق العمل.وأضاف السقا في تصريحات لصحيفة (الأيام) المحلية، أن "الأولوية أمام المجلس الجديد الذي انتخب اول من امس، هي تحسين واقع المقاولين وشركات المقاولات عبر تحقيق المنافسة الشريفة في تسعير العطاءات وضبط الأسعار واستبعاد الشركات التي لا تلتزم بذلك وبالتسعيرة المعقولة التي تحقق هامش ربح معين للمقاول تجنبه الافلاس، وكذلك تشجيع المانحين على تحويل المساعدات الاغاثية الى مشاريع تنموية وتطويرية تحقق المنفعة لقطاع المقاولات ولقطاع العمال".وقال السقا إنهم سيبحثون مع هذه الجهات والمؤسسات الحكومية وذات الاختصاص تحويل مسار المساعدات الاغاثية إلى مشاريع تنموية وتطويرية تحقق الرؤية الوطنية للتنمية والتشغيل، مشيراً الى وجود فرصة سانحة لتحقيق ذلك.وأوضح أنه من أصل 300 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد، يعمل منها نحو 80 شركة فقط يعاني عدد كبير منها من صعوبات مالية قد تخرجها خلال المرحلة المقبلة من سوق العمل، مشدداً على أن عملية تحسين أداء وعمل الشركات يتوقف وبشكل كبير على تنفيذ جملة من التوصيات والقرارات التي سيتم اتخاذها قريباً.وقال السقا إن الاتحاد سيشجع عمل شركات المقاولات في المحافظات الشمالية رغم الصعوبات التي تعترض ذلك و"لكنه شدد على أهمية خوض غمار هذه التجربة، كما وعد بالعمل من اجل فتح افاق عمل امام الشركات في الخارج وبحث إمكانية زيادة التمويل للقطاعات التطويرية والتنموية مع جهات خارجية واتحادات دولية وعربية".أما فيما يتعلق بقضية الارجاع الضريبي والتي باتت عالقة منذ سنوات طويلة، أكد السقا أن الاتحاد سيواصل بذل الجهود من أجل حل هذه القضية بشكل كلي او جزئي أن تعذر ذلك.وفي سياق متصل، شدد السقا على أهمية الاستمرار في توطيد العلاقة مع جمهورية مصر العربية وقطاع المقاولات المصري لما فيه من فائدة قصوى لقطاع المقاولات المحلي بسبب الخبرات الواسعة لدى المقاولين المصريين.وأشاد السقا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لمساعدة قطاع غزة، وخصوصاً المشاريع التطويرية التي تنفذها مصر من خلال منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت بشكل كبير في تشغيل اعداد كبيرة من العمال والمقاولين وتوفير مساكن للفئات الضعيفة وتحسين شبكة الطرق في القطاع، متعهداً بالاستمرار في العمل وتطوير هذه العلاقة في كل جوانبها.كما تعهد السقا بإثارة قضية المقاولين الممنوعين من السفر عبر معبر بيت حانون/ إيرز مع الجهات المختصة بالحكومة من اجل انهاء هذه القضية وحصول هؤلاء المقاولين على تصاريح لتسهيل مهام عملهم.يذكر أن انتخابات اتحاد المقاولين في قطاع غزة قد جرت مساء أول من أمس، وأسفرت عن فوز سهيل هاشم السقا بمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين في فلسطين، وفوز كل من، حسين شنن، هاشم سكيك، عارف أبو عودة، عبد الحكيم إسماعيل، محروس أبو رجيلة، عماد أبو مطر بمنصب عضو مجلس إدارة.