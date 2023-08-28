غزة: حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، صباح الاثنين، إحصائية حوادث السير خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت بأن عشرة حوادث سير وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية نتج عنها وفاة واحدة وثلاث إصابات، إصابة بجروح متوسطة وإصابتان بجروح طفيفة.وأعلنت إدارة المرور وفاة الطفل محمد أحمد ساق الله (تسع سنوات) من سكان مدينة غزة، إثر صدمه من قبل باص مرسيدس أبيض على طريق صلاح الدين "الشيخ ناصر" بمحافظة خانيونس جنوب القطاع.وأشارت إلى أنه تم توقيف السائق (ي . ع) وحجز المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.كما أشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 12مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.