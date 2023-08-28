الاحتلال يصيب أربعة مواطنين في جنين ويشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما أصابت أربعة مواطنين بالرصاص في جنين أحدهم بجروح خطيرة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من رام الله، وهم: أحمد صالح وعبد المجيد صالح من عارورة المدينة، وأيهم عبد اللطيف البرغوثي، وعلي طارق الحج محمد، وأيسر طارق الحج محمد، وإبراهيم عبد اللطيف. البرغوثيوأضافت المصادر ذاتها، أن القوات اعتقلت أربعة مواطنين من نابلس، وهم: المحرر كفاح الجاغوب، وعز مرشود، وتامر ومكرم مسعود، والمصاب علي أبو بكر من جنين، والمحرر ماجد متعب من الخليل.كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين يزن الهريمي، ومصطفى حجازي من مخيم عايدة شمال بيت لحم.وأصيب، فجر الإثنين، أربعة شبان أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتقلت ثلاثة منهم، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز (دوتان) العسكري المقام على أراضي يعبد، أطلقت الرصاص الحي صوب أربعة شبان حيث كانوا يجلسون في مقهى عند مفترق يعبد وقرية كفيرت، وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة تم نقله إلى مستشفى ابن سينا.