ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها للتحقيق على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، الأسبوع الماضي.بدوره، أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي، في طرابلس، في بيان، إدراج المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر لحين امتثالها للتحقيقات، نافياً ما تم تداوله بشأن السماح لها بالسفر، موضحاً أن الوزيرة نجلاء المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة.في حين أضرم محتجون ليبيون النيران أمام مبنى رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس تنديداً بلقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي، وردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة لأي تواصل ليبي مع الحكومة الإسرائيلية.كما اقتحم متظاهرون في العاصمة طرابلس مقر وزارة الخارجية دون احتكاك مع الأجهزة الأمنية، وطالب المتظاهرون بإقالة وزيرة الخارجية ومحاسبتها.كما خرجت مظاهرة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وبث ناشطون ليبيون صوراً قالوا إنها لمظاهرة في المدينة، تنديداً بلقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في إيطاليا الأسبوع الماضي وللمطالبة بعدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.وكذلك خرجت مظاهرات في منطقة تاجوراء ومدينة زليتن شرق طرابلس ومدينة مصراتة شمال غربي ليبيا للتنديد باللقاء وللمطالبة بمحاسبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، كشفت أمس الأحد، عن لقاء وصفته بـ "التاريخي"، جرى في العاصمة الإيطالية، روما، بين وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.ووصفت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، اللقاء بأنه يشكل "الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا"، مضيفةً أن "مكانة ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل".وقال كوهين، وفقاً للبيان الصحفي: "لقد تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة للبلدين من علاقتهما، وكذلك أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، والذي يشمل تجديد الكُنس والمقابر اليهودية هناك".ووجه كوهين، شكره لـ "وزير الخارجية الإيطالي على استضافة هذا الاجتماع التاريخي في روما، نحن نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل"، بحسب قول البيان.