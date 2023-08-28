عربي

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها للتحقيق على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، الأسبوع الماضي.

بدوره، أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي، في طرابلس، في بيان، إدراج المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر لحين امتثالها للتحقيقات، نافياً ما تم تداوله بشأن السماح لها بالسفر، موضحاً أن الوزيرة نجلاء المنقوش لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة.

في حين أضرم محتجون ليبيون النيران أمام مبنى رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس تنديداً بلقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي، وردد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة لأي تواصل ليبي مع الحكومة الإسرائيلية.

كما اقتحم متظاهرون في العاصمة طرابلس مقر وزارة الخارجية دون احتكاك مع الأجهزة الأمنية، وطالب المتظاهرون بإقالة وزيرة الخارجية ومحاسبتها.

كما خرجت مظاهرة في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وبث ناشطون ليبيون صوراً قالوا إنها لمظاهرة في المدينة، تنديداً بلقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في إيطاليا الأسبوع الماضي وللمطالبة بعدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكذلك خرجت مظاهرات في منطقة تاجوراء ومدينة زليتن شرق طرابلس ومدينة مصراتة شمال غربي ليبيا للتنديد باللقاء وللمطالبة بمحاسبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.







وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، كشفت أمس الأحد، عن لقاء وصفته بـ "التاريخي"، جرى في العاصمة الإيطالية، روما، بين وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

ووصفت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، اللقاء بأنه يشكل "الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا"، مضيفةً أن "مكانة ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل".

وقال كوهين، وفقاً للبيان الصحفي: "لقد تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة للبلدين من علاقتهما، وكذلك أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، والذي يشمل تجديد الكُنس والمقابر اليهودية هناك".

ووجه كوهين، شكره لـ "وزير الخارجية الإيطالي على استضافة هذا الاجتماع التاريخي في روما، نحن نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل"، بحسب قول البيان.

أخبار ذات صلة

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء &quot;تاريخي&quot; سري مع مسؤولين ليبيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء "تاريخي" سري مع مسؤولين ليبيين

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً

تونس: بعثاتنا الدبلوماسية تتعرض لحملات &quot;مغرضة&quot; على مواقع التواصل

تونس: بعثاتنا الدبلوماسية تتعرض لحملات "مغرضة" على مواقع التواصل

لبنان: تفاصيل اعتقال مواطن روسي وزوجته بتهمة التجسس لإسرائيل

لبنان: تفاصيل اعتقال مواطن روسي وزوجته بتهمة التجسس لإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

لجنة بوزارة الصحة بغزة توصي بالتحقيق في وفاة الطفلة ماريا نصار

لجنة بوزارة الصحة بغزة توصي بالتحقيق في وفاة الطفلة ماريا نصار

إعلام الاحتلال يزعم: إحباط تهريب عبوات إيرانية عن طريق الأردن

إعلام الاحتلال يزعم: إحباط تهريب عبوات إيرانية عن طريق الأردن

وفد فلسطيني رفيع يلتقي مسؤولين أمريكيين في العاصمة الأردنية

وفد فلسطيني رفيع يلتقي مسؤولين أمريكيين في العاصمة الأردنية

الإعلان عن أسماء الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

الإعلان عن أسماء الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

&quot;المرور&quot; بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات حول العبور في مفترق الشجاعية

"المرور" بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات حول العبور في مفترق الشجاعية

البريم: تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري تعبر عن إفلاس وعجز الاحتلال

البريم: تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري تعبر عن إفلاس وعجز الاحتلال

منوعات

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

عربي

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء &quot;تاريخي&quot; سري مع مسؤولين ليبيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء "تاريخي" سري مع مسؤولين ليبيين

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً