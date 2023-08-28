عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب ويخرجه عن الخدمة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً، فجر اليوم الاثنين مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إنه "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي"، مبيناً أن "العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".يأتي ذلك، بعد أسبوع من شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما أدى إلى إصابة عسكري بالجيش السوري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.