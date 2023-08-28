شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلها العام بقليل

طقس فلسطين: أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلها العام بقليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن طقس فلسطين يكون اليوم الاثنين، صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً لطيفاً في معظم المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تكون أدنى من معدلها العام بقليل، والفرصة مهيأة  لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق الشمالية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو حارا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

أخبار ذات صلة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح عمال قطاع غزة

قرار إسرائيلي بتجميد زيادة حصة تصاريح عمال قطاع غزة

طقس فلسطين: أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلها العام بقليل

طقس فلسطين: أجواء صيفية والحرارة أدنى من معدلها العام بقليل

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الاثنين؟

كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل صباح الاثنين؟

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

لجنة بوزارة الصحة بغزة توصي بالتحقيق في وفاة الطفلة ماريا نصار

لجنة بوزارة الصحة بغزة توصي بالتحقيق في وفاة الطفلة ماريا نصار

إعلام الاحتلال يزعم: إحباط تهريب عبوات إيرانية عن طريق الأردن

إعلام الاحتلال يزعم: إحباط تهريب عبوات إيرانية عن طريق الأردن

الإعلان عن أسماء الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

الإعلان عن أسماء الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

&quot;المرور&quot; بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات حول العبور في مفترق الشجاعية

"المرور" بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات حول العبور في مفترق الشجاعية

البريم: تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري تعبر عن إفلاس وعجز الاحتلال

البريم: تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري تعبر عن إفلاس وعجز الاحتلال

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حادث دعس جنوب نابلس

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حادث دعس جنوب نابلس

منوعات

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

عربي

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

قطر: لسنا بحالة حرب مع إسرائيل وعليها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء &quot;تاريخي&quot; سري مع مسؤولين ليبيين

خارجية الاحتلال تكشف عن لقاء "تاريخي" سري مع مسؤولين ليبيين

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً