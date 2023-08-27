أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأن أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية وقرارت الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم في الفترات المقبلة.وبينت الهيئة، في بيان لها، أن الأسرى الأربعة هم: زهدي طلال عبيدو من محافظة الخليل، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وكلاهما من بلدة قباطية جنوب جنين، وسيف ذياب عمارين من بلدة بيت عوا بالخليل.وفيما يتعلق بحالة الأسير عبد الرحمن براقة، بينت الهيئة أنه ما زال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد أن فشل الاتفاق مع إدارة مصلحة السجون، وبناء على ذلك تم نقله من زنازين سجن "نفحة" إلى زنازين سجن "ريمون".من جانبه، أوضح نادي الأسير أن سبعة أسرى ما زالوا يواصلون إضرابهم عن الطعام، منهم أربعة معتقلين إداريين، هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف حيث يواصلان الإضراب منذ 25 يوما، وهما أقدم المعتقلين المضربين من حيث مدة الإضراب، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 21 يوما، والمعتقل عبد الرحمن إياد براقة الذي يواصل إضرابه منذ 18 يوما.وكان الأسير ماهر الأخرس من جنين، قد شرع بالإضراب، منذ لحظة اعتقاله قبل خمسة أيام رفضا لاعتقاله، وقد مددت محكمة الاحتلال اعتقاله لمدة سبعة أيام لتحقيق، كما يواصل الشقيقان حازم وحاتم القواسمة من الخليل، إضرابهما عن الطعام للمطالبة بأن يكونا في السّجن ذاته إلى جانب بعضهما.وأكّد نادي الأسير أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحقّ المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام، في محاولة للضغط عليهم لوقف خطواتهم النضالية.