شؤون فلسطينية

اشتية: إجراءات إسرائيل في الضفة تهدف إلى إعادة احتلالها

اشتية: إجراءات إسرائيل في الضفة تهدف إلى إعادة احتلالها
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس.

واطلع اشتية على أهم احتياجات المحافظة، والارتدادات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جراء الحصار المتواصل الذي تتعرض له من قبل الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.

وأكد رئيس الوزراء أن الحصار وإجراءات الاحتلال التي تتعرض لها محافظة نابلس وباقي المحافظات تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية، مشيرا إلى الجهود المبذولة والاتصالات التي تجري على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل لفك حصارها ووقف كافة إجراءاتها واعتداءاتها.

ووعد اشتية بدراسة المطالب والاحتياجات كافة التي تقدم بها الوفد، مستعرضا أهم المشاريع التي نفذتها الحكومة في المحافظة والجاري تنفيذها، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا فيها في مواجهة الاحتلال.

وحضر الاجتماع: القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، وممثلون عن البلدية، والغرفة التجارية، ومنتدى رجال الأعمال، والهلال الأحمر، ولجنة الزكاة، وجمعية التضامن، ولجان المخيمات، والقوى الوطنية، وغيرهم.

أخبار ذات صلة

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد وقف القرارات التعسفية بحقهم

اشتية: إجراءات إسرائيل في الضفة تهدف إلى إعادة احتلالها

اشتية: إجراءات إسرائيل في الضفة تهدف إلى إعادة احتلالها

لجنة بوزارة الصحة بغزة توصي بالتحقيق في وفاة الطفلة ماريا نصار

لجنة بوزارة الصحة بغزة توصي بالتحقيق في وفاة الطفلة ماريا نصار

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية على حدود غزة ومزارع شبعا غداً

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية على حدود غزة ومزارع شبعا غداً

إعلام الاحتلال يزعم: إحباط تهريب عبوات إيرانية عن طريق الأردن

إعلام الاحتلال يزعم: إحباط تهريب عبوات إيرانية عن طريق الأردن

وفد فلسطيني رفيع يلتقي مسؤولين أمريكيين في العاصمة الأردنية

وفد فلسطيني رفيع يلتقي مسؤولين أمريكيين في العاصمة الأردنية

الإعلان عن أسماء الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

الإعلان عن أسماء الفائزين بتصميم النصب التذكاري للنكبة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

أبو هولي يثمن دعوة قمة (بريكس) لدعم (أونروا)

&quot;المرور&quot; بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات حول العبور في مفترق الشجاعية

"المرور" بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات حول العبور في مفترق الشجاعية

مرتدياً الزي العسكري.. حماس تنشر صوراً جديدة للعاروري بعد تهديدات نتنياهو باغتياله

مرتدياً الزي العسكري.. حماس تنشر صوراً جديدة للعاروري بعد تهديدات نتنياهو باغتياله

سلطة الطاقة: إعداد خطة تدريبية لتأهيل طواقم ستعمل في قطاع الغاز الطبيعي

سلطة الطاقة: إعداد خطة تدريبية لتأهيل طواقم ستعمل في قطاع الغاز الطبيعي

تفاصيل لقاء روحي فتوح مع السفير الأردني برام الله

تفاصيل لقاء روحي فتوح مع السفير الأردني برام الله

صحيفة إسرائيلية: حماس لديها القدرة على المواجهة في ثلاث ساحات

صحيفة إسرائيلية: حماس لديها القدرة على المواجهة في ثلاث ساحات

الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة

الخارجية تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة

وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة المواطنة ملك عليان

وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة المواطنة ملك عليان

منوعات

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

إطلالة جريئة.. فيديو كليب &quot;تزلزلها&quot; لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

إطلالة جريئة.. فيديو كليب "تزلزلها" لميريام فارس يحصد مشاهدات خيالية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعمية جراحية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

شاهد: رانيا يوسف تخطف الأنظار برقصة على الطريقة الإسبانية

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

بسعر خيالي.. هيفاء وهبي تتألق بفستان عروس البحر في حفلها الأخير

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

عربي

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً

لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً

تونس: بعثاتنا الدبلوماسية تتعرض لحملات &quot;مغرضة&quot; على مواقع التواصل

تونس: بعثاتنا الدبلوماسية تتعرض لحملات "مغرضة" على مواقع التواصل

لبنان: تفاصيل اعتقال مواطن روسي وزوجته بتهمة التجسس لإسرائيل

لبنان: تفاصيل اعتقال مواطن روسي وزوجته بتهمة التجسس لإسرائيل