جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية على حدود غزة ومزارع شبعا غداً

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إجراء مناورة عسكرية واسعة على حدود قطاع غزة، تشمل إغلاقاً لعدة طرق بين المستوطنات.كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن إجراء مناورة متزامنة، في منطقة جبل (دوف)، قرب مزارع شبعا، سيتخللها حركة نشطة للمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات وإطلاق نار.وكان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هدد باغتيال، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، متهماً إياه بقيادة العمليات في الضفة الغربية.من جانبها، حذرت حركة (حماس)، الاحتلال الإسرائيلي، من مغبة استهداف العاروري، أو قادة المقاومة، متوعدة بالرد بـ "قوة وحزم".