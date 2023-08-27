"المرور" بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات حول العبور في مفترق الشجاعية

وشرعت بلدية غزة، صباح الأحد، بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع توسعة وتطوير مفترق الشجاعية، والذي سينفذ على أربعة مراحلة خلال مدة ستة أشهر.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بغزة، الأحد، تنويهاً لسائقي الشاحنات، حول العبور في منطقة مفترق الشجاعية.وقالت إدارة المرور والنجدة، في تصريح صحفي، عبر (فيسبوك)، إنه يمنع دخول سائقي الشاحنات في متفرق الشجاعية، مبينةً أن عليهم استخدام الطرق البديلة.وبينت أن على سائقي الشاحنات القادمين، من جنوب القطاع باتجاه الشمال، وصولًا لدوار الكويت، استخدام طريق شارع "10" غربا أو شارع الكرامة شرقا.كما على "القادم من الشمال باتجاه الجنوب وصولًا لمفترق السنافور، استخدام طريق ساحة الشوا غربًا أو شارع الشعف شرقًا".