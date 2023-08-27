البريم: تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري تعبر عن إفلاس وعجز الاحتلال

وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "العاروري يعرف جيداً سبب اختباءه هو وأصدقاؤه، حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر"، وفق تعبيره.



