البريم: تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري تعبر عن إفلاس وعجز الاحتلال
وصف محمد البريم (أبو مجاهد)، مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين، تهديدات رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، باغتيال صالح العاروري، بأنها تعبر عن الإفلاس والعجز والفشل الذي يعيشه الاحتلال، بفعل تصاعد المقاومة وضرباتها النوعية.
وقال، البريم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: إن "تهديدات المجرم نتنياهو لقادة المقاومة والشيخ صالح العاروري لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومته ولن تثني أبطال شعبنا ومقاوميه الشجعان من مواصلة ضرب العدو وقطعان مستوطنيه في كل شبر من أرضنا المباركة".
وتابع: "من حق شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية أن يقاوم العدو على كامل التراب الفلسطيني وسيدفع هذا العدو ثمن أي جريمة أو حماقة يرتكبها وسيواجه بمقاومة وردود تفوق كل حساباته و لا حدود لها".
ووجه نتنياهو، اليوم الأحد، في جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة، تهديدا باغتيال، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس).
وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "العاروري يعرف جيداً سبب اختباءه هو وأصدقاؤه، حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر"، وفق تعبيره.
وتابع: "كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملاً، إننا نواجه موجة من الإرهاب من الداخل والخارج"، حسب وصفه.
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