وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حادث دعس جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنتوفيت طفلة (17 عاماً)، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بحادث دعس كانت قد تعرضت له قبل أسبوع، في بلدة دوما جنوب نابلس.وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، في بيان، إن الطفلة "أصيبت بجروح بالغة جراء حادث دعس تعرضت له من مركبة غير قانونية في بلدة دوما، نُقلت على إثرها إلى مستشفى في نابلس، حيث أعلن الأطباء اليوم وفاتها".وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادث، وأن خبراء حوادث السير في شرطة المرور باشروا التحقيق فيه للوقوف على ملابساته في حينه.