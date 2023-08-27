القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

رام الله - دنيا الوطناستضافت القاهرة، الأحد، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا، ويأتي ذلك على ضوء البيان الصادر في يوليو الماضي، عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع الخرطوم.وأكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، على "أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث".كما أكد على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، وفق ( اليوم السابع).وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.