مرتدياً الزي العسكري.. حماس تنشر صوراً جديدة للعاروري بعد تهديدات نتنياهو باغتياله

رام الله - دنيا الوطنتداولت وسائل إعلام محلية فلسطينية، ومواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، صوراً تظهر صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، جالساً على مكتبه مرتدياً الزي العسكري وأمامه قطعة سلاح.يأتي ذلك في أعقاب التهديدات التي أطلقها بنيامين نتيناهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، والتي قال فيها، إن: "العاروري يعرف جيداً سبب اختباءه هو وأصدقاؤه، وكل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملاً"، حسب تعبيره.من جهته، علّق الصحفي الإسرائيلي، اليؤور ليفي، من قناة (كان) على الصور، بقوله: "عقب تهديدات باغتياله، انتبهوا إلى طريقة التقاط صالح العاروري للصور، وحرصه على إظهار ماهو معروض على الطاولة ، وعادة لا يميل العاروري إلى نشر صور عسكرية".في سياق متصل، قالت حركة (حماس)، "إن تهديدات نتنياهو باغتيال الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي "تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة"، مشددة على أن "أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".وأضافت في تصريح صحفي، أن "الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".وتابعت الحركة، أنه "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".