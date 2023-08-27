شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء روحي فتوح مع السفير الأردني برام الله

تفاصيل لقاء روحي فتوح مع السفير الأردني برام الله
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الأحد، سفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور، في مكتبه بمدينة رام الله، وأطلعه على الأوضاع السياسية وآخر المستجدات على الأرض، خاصة التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وتطرق فتوح خلال اللقاء، إلى انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، واعتداءات المستوطنين المستمرة والمتكررة، خاصة على المسجد الأقصى المبارك، وما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليات تهويد.

وأشاد رئيس المجلس الوطني، بالعلاقات المتميزة والتنسيق الدائم والمستمر بين الرئيس محمود عباس وأخيه الملك عبد الله، مثمنا مواقفه الوطنية والثابتة من القضية الفلسطينية، ودفاعه عن المقدسات في مدينة القدس.

بدوره، تحدث السفير البدور عن "العلاقات المميزة والأخوية على المستويَين الشعبي والرسمي، والتنسيق المستمر بين فلسطين والأردن للتصدي للمخططات الاستيطانية، خاصة في مدينة القدس، ودور المملكة في حماية الأماكن الدينية".

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