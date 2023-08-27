شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: حماس لديها القدرة على ربط ثلاث ساحات

صحيفة إسرائيلية: حماس لديها القدرة على ربط ثلاث ساحات
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (مكور ريشون) الإسرائيلية، إن "حركة (حماس) منتشرة في بنيتها التحتية ليس فقط في غزة، بل لديها القدرة على المواجهة في الضفة، وأيضاً إطلاق الصواريخ من لبنان، وبالتالي ربط ثلاث ساحات".

وتساءلت الصحيفة: "لماذا تدخل إسرائيل في مثل هذا الكمين؟ وفي نهاية المطاف، كل ما تريده حماس هو إحراج إسرائيل، متابعة: "عندما نرد ضد غزة، ثم تطلق حماس الصواريخ من لبنان، وماذا بعد ذلك؟ هل سنهاجم لبنان؟ الجواب هو لا على الإطلاق".

وختمت: "حماس تعرف ذلك وهي تتلاعب يإسرائيل، ومن المؤسف أن تنجر إسرائيل إلى هذه اللعبة"، وفق قولها. 

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