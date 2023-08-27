لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً
عمّ الشارع اللبناني غضباً واسعاً لوفاة الطفلة، نايا حنا (سبعة أعوام)، بعد 23 يوماً على إصابتها برصاصة طائشة، خلال احتفلات نتائج الامتحانات الرسمية.
وكانت نايا حنا في مخيم صيفي ترفيهي داخل مدرسة في الحدث بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، قبل أن تخترق رصاصة جمجمتها خلال لعبها، لتدخلها المستشفى، حيث وصفت حالتها بالصعبة.
ووصفت حالة الطفلة يانا حنا بالحرجة، ولم تكن هناك إمكانية لإزالة الرصاصة من جمجمتها بعملية جراحية، وفق وسائل إعلام لبنانية.
وعبّر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من انتشار السلاح المتفلت، وغياب المحاسبة، وانتشار ثقافة إطلاق النار في شتى المناسبات.
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