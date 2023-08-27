لبنان: مقتل طفلة برصاصة طائشة يُثير غضباً واسعاً

رام الله - دنيا الوطنعمّ الشارع اللبناني غضباً واسعاً لوفاة الطفلة،(سبعة أعوام)، بعد 23 يوماً على إصابتها برصاصة طائشة، خلال احتفلات نتائج الامتحانات الرسمية.وكانتفي مخيم صيفي ترفيهي داخل مدرسة في الحدث بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، قبل أن تخترق رصاصة جمجمتها خلال لعبها، لتدخلها المستشفى، حيث وصفت حالتها بالصعبة.ووصفت حالة الطفلةبالحرجة، ولم تكن هناك إمكانية لإزالة الرصاصة من جمجمتها بعملية جراحية، وفق وسائل إعلام لبنانية.وعبّر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم من انتشار السلاح المتفلت، وغياب المحاسبة، وانتشار ثقافة إطلاق النار في شتى المناسبات.