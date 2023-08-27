شؤون فلسطينية

بقيمة مليوني شيكل.. توقيع عطاءات لإعداد مخططات هيكلية لصالح 53 هيئة محلية

بقيمة مليوني شيكل.. توقيع عطاءات لإعداد مخططات هيكلية لصالح 53 هيئة محلية
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع ممثلين عن خمسة مكاتب وشركات هندسية، عقوداً لثمانية عطاءات خاصة، لتقديم خدمات هندسية لإعداد مخططات هيكلية لصالح 53 تجمعاً سكنياً، بقيمة مليوني شيكل، بتمويل من الحكومة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأحد، بحضور طواقم الوزارة وعدد من المديرين العامين في المديريات، وممثلين عن المكاتب والشركات الهندسية.

وقال الصالح: "إن أهمية اعداد هذه المخططات تتمثل في دعم مساعي الوزارة لتحسين الأداء المؤسسي للهيئات المحلية المستهدفة حيث ستكون هذه المخططات الموجه الأساس لتطويرها، وتفعيل مواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين".

وأضاف: "هذه المخططات تستند للقوانين والأنظمة المعمول بها وتسترشد بالإجراءات والمنهجيات التي وردت في دليل التخطيط العمراني لإعداد تلك المخططات، مع الأخذ بعين الاعتبار العمل على توفير وتنظيم المرافق والخدمات المجتمعية وخدمات البنية التحتية، وبما يعمل على الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والمناطق الزراعية في المنطقة، والاستفادة من الموارد المتاحة".

وتتضمن الخدمات الهندسية: اعداد مخطط الإطار التوجيهي للتنمية المكانية موضح عليه حدود التوسعة العمرانية، واعداد مخططات استخدامات الأراضي (المخططات الهيكلية) بما يتضمن الأحكام التنظيمية وتصنيفات الأراضي.


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