شؤون فلسطينية

معهد البحوث والدراسات بالقاهرة يعلن عن منح ماجستير ودكتوراه للطلبة الفلسطينيين

معهد البحوث والدراسات بالقاهرة يعلن عن منح ماجستير ودكتوراه للطلبة الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، اليوم الأحد، عن استقبال معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"- جامعة الدول العربية، لطلبات الحصول على منح لدرجة الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2023-2024 للطلبة من دولة فلسطين، بنسبة تخفيض تصل إلى 50% من قيمة الرسوم.

وأوضحت اللجنة الوطنية، في بيانها، أن المنح المذكورة ستكون في مختلف تخصصات المعهد، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس 14 أيلول.

وأشارت إلى أن المتقدمين عليهم استيفاء مجموعة من الشروط وأهمها: أن يكون الطالب فلسطينيا، وأن يكون مُسجلا وحاصلا على قبول لبرنامج الدكتوراه أو الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية، وأن يكون منتظما دراسيا، ومعدله التراكمي في الماجستير بتقدير جيد فأعلى لطلبة الدكتوراه وجيد فأعلى في البكالوريوس لطلبة الماجستير، وسيتم منح هذه المساعدة للعام 2023–2024.

وأضافت اللجنة الوطنية، أن الاستمرار في التمتع بالمنحة سيكون بناءً على التقدم في المسار الأكاديمي للطالب، على أن لا تتجاوز مدة المنحة 3 أعوام دراسية متتالية، علما أن الأوراق المطلوب تقديمها هي نسخة عن شهادة البكالوريوس، وكشف الدرجات مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونسخة عن شهادة  البكالوريوس والماجستير وكشف الدرجات مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (خاص لطلبة الدكتوراه)، وخطة بحث مطبوعة ومفصلة لا تقل عن صفحتين (خاص بالدكتوراه فقط)، إضافة إلى إثبات جنسية فلسطينية (صورة عن الهوية/ جواز السفر)، وصورة عن إفادة القبول من المعهد، وإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية لطلاب المحافظات الجنوبية والشمالية فقط، وتعبئة طلب الحصول على المنحة من الرابط: https://www.pncecs.plo.ps/wp-content/uploads/form2022.pdf

وتابعت أنه تقدّم كل الطلبات مُشتملة على الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب في مقر اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الكائن بالبالوع، كما يمكنكم التواصل عبر الهاتف على الرقم 2421080– 02 – 0592019016، وفي المحافظات الجنوبية غزة، الرمال الجنوبي، والتواصل على الرقم 0598866532، أو عبر الإيميل الخاص بالمنح في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم: [email protected].

ولفتت إلى أنه سيتم فرز الطلبات والتواصل مع المُتقدمين المُستوفين للشروط السابقة، ومن ثم سيتم إجراء مقابلة شخصية مع المُتقدمين في القاهرة من خلال لجنة خاصة من جهات الاختصاص، التي ستجري بعد إغلاق باب تقديم الطلبات يوم الإثنين 25 أيلول، وعلى إثرها سيتم إعلان نتائج قبول الطلبات خلال شهر تشرين الأول، بعد العرض على اللجنة الوطنية، على أن يتم نشر النتائج على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية.

ودعت إلى الاطلاع على التخصصات التي يوفرها المعهد عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد على الرابط التالي: https://iars.net/

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