شؤون فلسطينية

بالصور: بلدية غزة تبدأ أعمال توسعة وتطوير مفترق الشجاعية

بالصور: بلدية غزة تبدأ أعمال توسعة وتطوير مفترق الشجاعية
مفترق الشجاعية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بدأت بلدية غزة، صباح الأحد، تنفيذ أعمال توسعة وتطوير مفترق الشجاعية (المرحلة الأولى) ضمن مشروع تطوير وتوسعة شاملة للمفترق وسيتم تنفيذه على أربعة مراحل خلال مدة ستة شهور.

ودعت البلدية في بيان لها، كافة السائقين القادمين للمفترق لضرورة إتباع الخطة المرورية للمرحلة الأولى والتي أقرتها ونشرتها البلدية بالتعاون مع شرطة المرور والنجدة.

وأفادت البلدية، بأن "المشروع ينقسم إلى أربعة مراحل وتشمل المرحلة الأولى إغلاق بعض مسارات المفترق على لمدة 45 يوماً لتنفيذ الأعمال المقررة، وتوفير مسارات بديلة للحركة المرورية على المفترق".

وأوضحت أن الخطة المرورية للمرحلة الأولى من عملية تنفيذ المشروع ستكون على النحو التالي؛ القادم من شارع عمر المختار باتجاه شارع صلاح الدين شرقاً يسلك "دحلة" الشجاعية الجنوبية ومن ثم يسلك الجانب الشرقي من شارع صلاح الدين وصولاً لمفترق الشجاعية أو يسلك شارع البوسطة (سوق العملة) باتجاه شارع الوحدة.

وأضافت أن الخطة تشمل أيضاً، القادم من شارع صلاح الدين شمالاً باتجاه الجنوب عليه أن يلزم السير يساراً لشارع السكة مروراً حتى شارع المنصورة جنوباً ثم السير في شارع المنصورة والعودة لشارع صلاح الدين أو يلزم السير اليمين باتجاه شارع الوحدة وصولاً لشارع رشدي الشوا عند موقف الزهراء ومن ثم العودة عبر شارع عمر المختار والدحلة الجنوبية ثم العودة لشارع صلاح الدين.

وتابعت أن "القادم من شارع بغداد شرقاً والمتجه جنوباً يستمر إلى غرب المفترق ومن ثم يتجه يساراً إلى شارع رشدي الشوا ثم إلى شارع عمر المختار وصولاً إلى شارع صلاح الدين".

وبينت البلدية أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمراحل الأخرى سيتم تنفيذها بتعاون مشترك مع شرطة المرور والنجدة والمقاول لتسهيل الحركة المرورية وفقا للخطة المرورية لضمان سلامة السير وعدم حدوث أزمات مرورية على المفترق.

يذكر أن مشروع توسعة وتطوير مفترق الشجاعية ستنفذه البلدية بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بإدارة البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى) بقيمة تبلغ نحو 950 ألف دولار وتبلغ مدة التنفيذ ستة شهور.








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