حماس تحذر نتنياهو: ردنا على أي استهداف للعاروري سيكون غير مسبوق

رام الله - دنيا الوطنردّ إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تهديدات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأخيرة ضد نائب رئيس الحركة صالح العاروري.وقال رضوان، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى) المحلية، الأحد: إننا "نحذر نتنياهو من إرتكاب أي حماقة باستهداف القائد الشيخ صالح العاروري أو أي من قيادة المقاومة".وأضاف: "ارتكاب العدو أي حماقة باستهداف قيادة المقاومة سيكون وبالاً عليه والرد سيكون غير مسبوق"، متابعاً" "لن نمرر أي جريمة بحق المسجد الأقصى أو قيادة المقاومة أو أبناء شعبنا".وكان نتنياهو، قد قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "العاروري يعرف جيداً سبب اختباءه هو وأصدقاؤه، حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر"، وفق تعبيره.وتابع: "كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملاً، إننا نواجه موجة من الإرهاب من الداخل والخارج"، حسب وصفه.وأردف نتيناهو: "هذه ليست أياما سهلة، أياما مليئة بالتحديات، يجب أن نوحد قوانا ضد الإرهاب، وضد التهديدات الداخلية والخارجية التي تنظمها إلى حد كبير إيران من خلال وأذرعها سنقف معا وسنهزمهم"، وفق قوله.