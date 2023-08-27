نتنياهو يهدد العاروري: ستدفع الثمن كاملاً

وجّه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تهديداً لصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).





وتابع: "كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملاً، إننا نواجه موجة من الإرهاب من الداخل والخارج"، حسب وصفه.





وأردف نتيناهو: "هذه ليست أياما سهلة، أياما مليئة بالتحديات، يجب أن نوحد قوانا ضد الإرهاب، وضد التهديدات الداخلية والخارجية التي تنظمها إلى حد كبير إيران من خلال وأذرعها سنقف معا وسنهزمهم"، وفق قوله.





وقال نتنياهو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "العاروري يعرف جيداً سبب اختباءه هو وأصدقاؤه، حماس تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر"، وفق تعبيره.