شؤون فلسطينية

الكشف عن خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال قطاع غزة

الكشف عن خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح يوم الأحد، النقاب عن وجود خلافات إسرائيلية حول زيادة نسبة تصاريح عمال قطاع غزة.

وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن "مسؤولين في الجيش الإسرائيلي و(شاباك) يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل".

وأوضح الموقع أن ذلك يأتي "في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة الغربية، بهدف معاقبة حماس بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات"، وفق تعبيره.

ونوه (والا) إلى أن "خلافاً نشأ داخل المؤسسة الأمنية الشهر الماضي حول حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من قطاع غزة".

وأضاف: "قيادة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حالياً 18 ألف عامل، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني الذي شهد مؤخراً احتجاجات ضد حماس، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب والبطالة"، حسب زعمه.

ويعارض عناصر في الجيش الإسرائيلي و(شاباك) زيادة حصة عمال غزة ، قائلين، "بينما يتفشى الإرهاب، فلابد من معاقبة حماس بالعقوبات  وليس منحها جوائز من شأنها أن تعززها".

بدوره، أوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، موقفه للمستوى السياسي، والذي يقضي بعدم زيادة الحصص حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين.


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