الحكومة الإسرائيلية تصادق اليوم على قرار يتعلق بقضية بيغاسوس

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، في اجتماعها الأسبوعي على قرار تشكيل لجنة تفتيش حكومية لـ"قضية بيغاسوس"، والتي ستتولى فحص استخدام الشرطة لبرامج التجسس ومراقبة الإسرائيليين بما في ذلك المسؤولين.وتأتي هذه الخطوة من جانب الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من معارضة المستشار القانوني للحكومة للصلاحيات الواسعة التي ستمنح للجنة، والتي ستسمح لها بالتحقيق في القضايا المفتوحة والمعلقة أيضاً، مثل ملفات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.ويعارض (شاباك) أيضًا إنشاء اللجنة، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى الكشف عن الوسائل التكنولوجية المتقدمة في المراقبة، وتأخير إمكانية استخدام الشرطة لأدوات التجسس والمراقبة المتقدمة المطلوبة لمحاربة مظاهر الجريمة والعنف.و(بيغاسوس) هو برنامج تجسس، طوّرته شركة (NSO) التكنولوجية الإسرائيلية، فيما اتهمت قوى خارجية الشركة، بتسهيل استخدام التطبيق، من قبل دول ديكتاتورية، ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين.