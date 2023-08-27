الفلبين: الفيضانات تدفع المئات إلى ترك منازلهم

رام الله - دنيا الوطناضطر مئات الأشخاص لترك منازلهم، الليلة الماضية، جراء فيضانات، تسبب بها إعصار ساولا في مناطق قروية، شمال شرق الفلبين، فيما تواصل السلطات المحلية عمليات الإنقاذ.ولامس الإعصار الأطراف الشمالية الشرقية لجزيرة لوزون، ليل السبت، وهبّت رياحه البالغة سرعتها 185 كم في الساعة، في مناطق قريبة من مدينة تيغيغيوراو، التي يقطنها زهاء 160 ألف شخص.وقال رولي رابسينغ، أحد المسؤولين المحليين عن عمليات الانقاذ، "لم تكن الرياح عاتية لكن الأمطار كانت غزيرة ليل أمس"، وفق ما نقل موقع (الميادين).ودفعت الفيضانات إلى إجلاء 388 شخصاً من أربع بلدات في محافظة كاغايان حيث تقع تيغيغيوراو، بينما ارتفع منسوب المياه في بلدتين أخريين على الأقل.وسجّل انقطاع في التيار الكهربائي في المحافظة التي يقطنها زهاء 1.2 مليون نسمة، وفق رابسينغ الذي أكد عدم تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار بالغة.وحذّرت من أن الخطر الرئيسي يبقى الأمطار الغزيرة التي قد تتسبب بفيضانات أو انزلاقات أرضية، مرجحة تساقط كمية تصل إلى 200 ملم في محافظتي كاغايان وإيزابيلا خلال اليوم.الجدير ذكره، أن الفلبين تشهد سنوياً ما معدله 20 عاصفة كبيرة، ما يؤدي إلى مقتل المئات وإلحاق أضرار بمناطق واسعة.