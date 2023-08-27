شؤون فلسطينية

التعليم العالي تُعلن عن مقاعد دراسية بمجال البكالوريوس في الأردن

التعليم العالي تُعلن عن مقاعد دراسية بمجال البكالوريوس في الأردن
وزارة التعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفّر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك في تخصصات مختلفة لعام 2023/2024.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد الدراسية لزيارة موقعها الإلكتروني https://www.mohe.pna.ps/، للاطلاع على كامل التفاصيل.

وأوضحت أن تقديم الطلبات، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول؛ يتم في مقر الوزارة برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس، والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة، بمقر الوزارة، في حي تل الهوى.

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