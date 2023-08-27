دولي

تحطم مروحية عسكرية أميركية في أستراليا تقل 20 جندياً

تحطم مروحية عسكرية أميركية في أستراليا تقل 20 جندياً
طائرة أوسبري قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية تعرض طائرة تقل أفراداً من الجيش الأميركي، لحادث صباح اليوم الأحد، خلال مهمة تدريبية في جزيرة ميلفيل شمالي داروين في الإقليم الشمالي بأستراليا.

وقالت الوزارة في بيان، إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأميركية ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية".

بدورها، ذكرت شبكة (سكاي نيوز أستراليا) أن طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري" تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية.

من جهتها، أفادت شبكة (إيه بي سي) العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بأنه تم إنقاذ العديد من العسكريين من حادث تحطم الطائرة، وأنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

يشار إلى أن هذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها للأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقياً كطائرة عادية.

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