شؤون فلسطينية

بكيرات: محاولات إرهاب المرابطين بالمسجد الأقصى سياسة فاشلة

بكيرات: محاولات إرهاب المرابطين بالمسجد الأقصى سياسة فاشلة
بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب مدير الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات أن قوات الاحتلال اعتدت على الوافدين لأداء الصلاة بالأقصى كنوع من التدريب في حال توافدت أعداد أكبر. 
 
وبين أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يزحف للأقصى لإعماره وللتأكيد على هويته الإسلامية وهذا ما يغيظ الاحتلال. 
 
ونوّه أن الاحتلال يريد توجيه رسالة لكل القادمين للأقصى أنكم عرضة للاعتداء في محاولة لتخويفهم من القدوم، مبينًا أن سياسة فاشلة. 
 
وشدد أن هناك خطة متكاملة من الاحتلال للسيطرة على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك. 
 
ولفت إلى أن الاحتلال يشن حربًا مكتملة الأركان من حفر وتهويد وتزوير لكل ما في مدينة القدس في سبيل فرض سيادته عليها.

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