تعرف على مجلس الإدارة الجديد لاتحاد المقاولين بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية لاتحاد المقاولين عن إتمام العملية الانتخابية الدورية لاتحاد المقاولين بمحافظات غزة، مساء اليوم السبت، بفوز مجلس إدارة جديد لقيادة الاتحاد خلال العامين القادمين.وأعلن عماد عابد رئيس لجنة الانتخابات بالاتحاد، فوز سهيل هاشم السقا بمنصب النائب الاول لرئيس اتحاد المقاولين في فلسطين، وفوز كلا من (حسين شنن، هاشم سكيك، عارف ابو عودة، عبد الحكيم اسماعيل، محروس ابو رجيلة، عماد أبو مطر) بمنصب عضو مجلس إدارة.وقرر مجلس إدارة اتحاد المقاولين وبإجماع الهيئة العامة اجراء الانتخابات العامة لمجلس إدارة جديد اليوم السبت 26-8-2023 حسب المواعيد المعلنة من قبل لجنة الانتخابات بالاتحاد.ويحافظ اتحاد المقاولين منذ تشكيله بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات على مهنية وديمقراطية الاتحاد ودورية الانتخابات وتفعيل ادوات الشراكة والتكامل ومساعدة الهيئة العامة للاتحاد على تجاوز اي عقبات بما تسمح به الظروف في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الصعبة جدا على شركات المقاولات.يذكر أن رئاسة اتحاد المقاولين تجري بالتناوب بين الضفة وغزة في صورة وطنية تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته المهنية المتخصصة على أمل إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي أضعف كل الأطراف وهدم أسس وحدة المؤسسات الوطنية.