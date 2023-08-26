شؤون فلسطينية

الرجوب يضع السفير الروسي في صورة اخر المستجدات

الرجوب يضع السفير الروسي في صورة اخر المستجدات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وضع أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه اليوم السبت في صورة اخر المستجدات السياسة وما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصاعد في وتيرة الانتهاكات الاسرائيلية بحق ابناء شعبنا.

واستعرض الرجوب، خلال اللقاء، الوضع السياسي الحالي، والأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية بحق الأرض والمقدسات، وتنكرها لحقوق شعبنا التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن إيجاد حل لمعاناة أبناء شعبنا وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أكد بواتشيدزه موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية، ودعمها لحل الدولتين، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة استمرار التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.

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