قيادي بالجهاد يعلن شرط المشاركة في اللجنة المنبثقة عن إجتماع العلمين

وأكد عطايا أن حركته في جهوزية كاملة بشأن أي رد عسكري على أي عملية اغتيال، من أجل ضرب قلب إسرائيل في أي وقت تتخذ فيه قيادة المقاومة القرار بذلك.







رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا، إن الحركة وضعت شرطهاً للمشاركة في اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد في مدينة العلين المصرية مؤخراً.وقال عايا في تصريحات له مساء اليوم السبت، إن "الإفراج عن معتقلي الحركة لدى السلطة الفلسطينية شرطا رئيسيا للانضمام إلى اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد في مدينة العلمين".وأضاف عطايا "الاجتماع الذي قاطعته الحركة لأسباب معلنة تتعلق باعتقال عناصرها بالضفة الغربية وجنين وعدم إخلاء سبيلهم، تعمل الفصائل التي شاركت فيه على تشكيل لجنة منبثقة عنه، والحركة لن تكون جزءا من تلك اللجنة إذا لم يتم الإفراج عن معتقليها".وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد إن حركته معنية بشكل أو بآخر بوحدة الموقف الفلسطيني المقاوم، وهذا ما تعمل عليه دائما، وطبيعة الضفة الغربية تختلف عن طبيعة غزة بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة أو قيادة موحدة.وشدد عطايا أن الانتفاضة المسلحة في الضفة الغربية قائمة، وستبقى مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها، مضيفاً "نواجه هذا العدو بكل ما أوتينا من قوة ومعنيون بشكل أو بآخر بأن تشارك كل القوى والفصائل الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني الذي بإمكانه المقاومة بأي شكل من الأشكال".