أبو كويك" يدعو لتصعيد المقاومة والهبّات الشعبية

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك أن إقرار الاحتلال لما يسمى "الخطة الخمسية" تحت دعاوى تطوير القدس، إنما تهدف لتهويد القدس وتوجهها العربي والإسلامي.وبين أن الخطة تهدف لتطبيق البرنامج الصهيوني التلمودي المتطرف لتهويد المدينة ومحاربة المنهاج الفلسطيني وضرب المنظومة العقدية التي تشير إلى القدس وعروبتها وإسلاميتها.وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لأسرلة التعليم الفلسطيني وتحويله لتعليمٍ ينسجم مع الرؤية الصهيونية، داعيًا شعبنا الفلسطيني أن يتصدّى لهذا المخطط بكل السّبل المتاحة.وأشادَ بتضحيات الشعب الفلسطيني الذي يرابطُ ويحشدُ لصدّ الهجمات الإسرائيلية على مدينة القدس، في الوقت الذي تخلى فيه العربُ والمسلمون والعالم أجمع عن مسؤوليتهم تجاه الأقصى.وشدد أن المقاومة الفلسطيني حاضرة للردّ على مشاريع الاحتلال، داعيًا لأوسع مشاركة شعبية للدفاع عن القدس والأقصى.ودعا على المزيد من اللحمة والتراص في صفوف المقاومة والاستعداد للدفاع عن الحرب التي يشنها الاحتلال ومستوطنوه على القدس.