التعليم بغزة: الإعلان قريباً عن دفعة معلمين بدلاً من الذين تم قبول استقالتهم

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم في غزة، مساء اليوم السبت، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار دفعة جديدة عن بدل المعلمين الذين تم قبول استقالتهم.وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة رائد صالحية في تصريحات له، أنه سيتم خلال الأيام القادمة إصدار دفعة جديدة عن بدل المعلمين الذين تم قبول استقالتهم، مبيناً أنها لن تكون الدفعة الأخيرة.وأوضح صالحية أنه سيتم التعامل مع الدفعو وفقاً لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيكون هناك أعداد جديدة بعد ذلك.وسبق أن أعلنت وزارة التربية التعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة، الأربعاء الماضي، أسماء الدفعة الأولى من معلمي العقود الجدد للعام الدراسي 2023-2024 وعددهم 227 معلم ومعلمة.