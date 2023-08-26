دولي

النيجر: المجلس العسكري يأمر الجيش بالتأهب الدائم

النيجر: المجلس العسكري يأمر الجيش بالتأهب الدائم
الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس المجلس العسكري النيجري
رام الله - دنيا الوطن
أمر المجلس العسكري في النيجر، القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى تزايد التهديد بشن هجوم.

وجاء في وثيقة جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، اليوم السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى، سيسمح للقوات بالرد المناسب، في حالة وقوع أي هجوم، وأن "تتجنب أي مفاجأة بنحو عام".

وأضافت أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن، صارت محسوسة بطريقة متزايدة".

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو/ تموز، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

أخبار ذات صلة

النيجر: المجلس العسكري يأمر الجيش بالتأهب الدائم

النيجر: المجلس العسكري يأمر الجيش بالتأهب الدائم

مدغشقر: مصرع 12 شخصاً في حادثة تدافع قرب ملعب لكرة القدم

مدغشقر: مصرع 12 شخصاً في حادثة تدافع قرب ملعب لكرة القدم

فيديو.. كندا تشهد أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق

فيديو.. كندا تشهد أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق

الولايات المتحدة تعلن شراء ثلاث بطاريات من القبة الحديدية من إسرائيل

الولايات المتحدة تعلن شراء ثلاث بطاريات من القبة الحديدية من إسرائيل

أوكرانيا تشن هجوماً كبيراً على قاعدة للجيش الروسي في القرم

أوكرانيا تشن هجوماً كبيراً على قاعدة للجيش الروسي في القرم

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للدفع بقانون &quot;التفتيش&quot; ضد عصابات الإجرام

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للدفع بقانون "التفتيش" ضد عصابات الإجرام

كبار المسؤولين الأميركيين يكشفون آخر تطورات ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية

كبار المسؤولين الأميركيين يكشفون آخر تطورات ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية

بعد مقتل بريغوجين.. بوتين يصدر مرسوماً رئاسياً بشأن المجموعات المسلحة

بعد مقتل بريغوجين.. بوتين يصدر مرسوماً رئاسياً بشأن المجموعات المسلحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو كويك&quot; يدعو لتصعيد المقاومة والهبّات الشعبية

أبو كويك" يدعو لتصعيد المقاومة والهبّات الشعبية

هيئة مقدسية: الأقصى سيبقى صامدًا محافظًا على هويته رغم أنف الاحتلال

هيئة مقدسية: الأقصى سيبقى صامدًا محافظًا على هويته رغم أنف الاحتلال

المطالبة بوضع خطة لمواجهة التداعيات الخطيرة لمشكلة هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة

المطالبة بوضع خطة لمواجهة التداعيات الخطيرة لمشكلة هجرة الشباب والكفاءات من قطاع غزة

مدى: 247 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2023

مدى: 247 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2023

&quot;اللجنة الوطنية للتربية والثقافة&quot; توقع مع &quot;منيب وآنجيلا المصري&quot; و&quot;قدسنا&quot; مذكرات تعاون مشترك

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" توقع مع "منيب وآنجيلا المصري" و"قدسنا" مذكرات تعاون مشترك

التنمية والإعلام المجتمعي يبدأ لقاءات حول مشاركة المرأة السياسية ضمن مشروع &quot;أصوات النساء&quot;

التنمية والإعلام المجتمعي يبدأ لقاءات حول مشاركة المرأة السياسية ضمن مشروع "أصوات النساء"

المرصد الأورومتوسطي: جرائم القتل في أراضي عام 48 تتفاقم بتجاهل أمني إسرائيلي واضح

المرصد الأورومتوسطي: جرائم القتل في أراضي عام 48 تتفاقم بتجاهل أمني إسرائيلي واضح

مركز الإنسان: الإداريون في السجون يصعدون من خطواتهم في موجهة سياسة الاحتلال

مركز الإنسان: الإداريون في السجون يصعدون من خطواتهم في موجهة سياسة الاحتلال

منوعات

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

هل تم استبعاد علا غانم من بطولة مسلسل توحة؟

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

صورة: بوسي شلبي تضع عمرو يوسف في موقف محرج مع متابعيه

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

بإطلالة مشابهة لـ ساندي بيل.. نسرين طافش تبهر المتابعين من وسط الطبيعة

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز في أحد الشوارع لالتقاط صور تذكارية بجانبها

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها من داخل الجيم بملابس جريئة

مجدداً.. نادين نجيم تظهر برفقة خطيبها في صورة عفوية

مجدداً.. نادين نجيم تظهر برفقة خطيبها في صورة عفوية

ياسمين صبري تكشف لجمهورها هوايتها المفضلة المخفية

ياسمين صبري تكشف لجمهورها هوايتها المفضلة المخفية

فاشينيستا كويتية شهيرة تتسبب بمقتل مواطِنيْن تحت تأثير الكحول

فاشينيستا كويتية شهيرة تتسبب بمقتل مواطِنيْن تحت تأثير الكحول

شاهد: أحدث ظهور لـ حسام حبيب برفقة شيرين عبد الوهاب في حفلها الاخير

شاهد: أحدث ظهور لـ حسام حبيب برفقة شيرين عبد الوهاب في حفلها الاخير

أول تعليق من والد أسما شريف منير على حلاقة شعرها بالكامل

أول تعليق من والد أسما شريف منير على حلاقة شعرها بالكامل

عربي

لبنان: تفاصيل اعتقال مواطن روسي وزوجته بتهمة التجسس لإسرائيل

لبنان: تفاصيل اعتقال مواطن روسي وزوجته بتهمة التجسس لإسرائيل

البرهان يبدأ جولات خارج الخرطوم

البرهان يبدأ جولات خارج الخرطوم

السيسي يعين نائباً عاماً جديداً

السيسي يعين نائباً عاماً جديداً

صحيفة: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية

صحيفة: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية