النيجر: المجلس العسكري يأمر الجيش بالتأهب الدائم

رام الله - دنيا الوطنأمر المجلس العسكري في النيجر، القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى تزايد التهديد بشن هجوم.وجاء في وثيقة جرى تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، اليوم السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى، سيسمح للقوات بالرد المناسب، في حالة وقوع أي هجوم، وأن "تتجنب أي مفاجأة بنحو عام".وأضافت أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن، صارت محسوسة بطريقة متزايدة".وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو/ تموز، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.