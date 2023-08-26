هيئة مقدسية: الأقصى سيبقى صامدًا محافظًا على هويته رغم أنف الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة مقدسية على أن المسجد الأقصى المبارك سيظل صامدًا محافظًا على هويته رغم أنف الاحتلال والحريق المستمر منذ 54 عامًا.وقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن الحريق في المسجد الأقصى لم يتوقف حتى يومنا هذا، فلا زال الاقتحام والتدنيس والاعتداء على المصلين العابدين، الحافظين لمسجدهم والعاملين له.وحذر الهدمي من أطماع الاحتلال المتواصلة في تهويد المسجد الأقصى وتحويله لـ"هيكل" يدّعي وجوده قبل آلاف السنين.وأكد على أن أمة الإسلام لا ولن تترك مسجدها لقمة سائغة بيد الاحتلال، ومهما أشغلت عن تحرير مسجدها ستبقى حارسة أمينة وفية لهذا المسجد وأمانة رسولها الكريم.وشدد على أن المسجد الأقصى سيبقى صامدا صابرا محافظا على هويته رغم أنف الاحتلال والطغاة، ومهما عاث فيه الحاقدون المحتلون من فساد للمساس به.وأردف: "كما زال الاحتلال الصليبي سيزول الاحتلال الإسرائيلي قريبا"، داعيًا الأمة إلى نصرة المسجد والاهتمام به وإعادة كرامته وعزته.