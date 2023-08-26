شؤون فلسطينية

مدى: 247 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2023

مدى: 247 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) تقريره حول انتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وبين التقرير أن ما من تغير قد طرأ على عدد الانتهاكات التي رصدها المركز خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بما كانت عليه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022، إذ تقاربت أعداد الانتهاكات الموثقة خلال الفترتين مع انخفاض بسيط لم يتجاوز ما نسبته 5%.

وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة خلال النصف الاول من العام 2023 ما مجموعه 234 انتهاكاً، مقارنة بما مجموعه 247 انتهاكاً خلال النصف الاول من العام 2022 أي بانخفاض محدود بلغ 13 انتهاك. ويعود السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى الانخفاض في أعداد الإنتهاكات الموثقة من شركات ومنصات التواصل الاجتماعي، في حين بقيت إنتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على ذلت الوتيرة خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل ما وُثق من ارتفاع في أعداد الإنتهاكات المُرتكبة من الجوانب الفلسطينية المختلفة ضد الحريات الإعلامية.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي العدد الأكبر من هذه الاعتداءات (194 اعتداء)، أو ما نسبته 83% من مجمل الانتهاكات التي رصدها مركز "مدى" خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 2023، بينما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وقطاع غزة 30 اعتداء، شكلت 13% من جميع الاعتداءات، أما شركات التواصل الاجتماعي فقد ارتكبت 10 انتهاكات بما نسبته 4% من مجمل الانتهاكات الموثقة.

وبين التقرير أن الاعتداءات الاسرائيلية -التي وقعت ضمن 18 نوع- بقيت ضمن معدلها مقارنة بما تم توثيقه من اعتداءات خلال ذات الفترة من العام الماضي 2022، بانخفاض نقطة واحدة فقط، وقع منها انتهاكين في قطاع غزة.

وكان هذا نتيجة للأحداث والفعاليات المختلفة التي التي استدعت من الصحفيين/ات ووسائل الإعلام تغطيتها في الضفة الغربية، ومنها الاعتداءات المُنفذة من السلطات الاسرائيلية إلى جانب المستوطنين في شمال الضفة الغربية (نابلس وجنين) إضافة للاعتداءات المستمرة على مدار الأشهر الأولى في مدينة القدس الشرقية، ومنها ما وقع مع اعتداءات ضد الصحفيين/ات أثناء تغطية "مسيرة الأعلام" واقتحام المستوطنين المتكرر للمسجد الأقصى.

كما كان لازدياد الفعاليات الشعبية المناصرة لهذه المدن والتي اندلعت في المحافظات الفلسطينية الأخرى، دوراً مهماً في ازدياد فرص الاحتكاك ما بين الصحفيين/ات وقوات الاحتلال ومستوطنيه، ما أدى لتوثيق هذا العدد من الانتهاكات الاسرائيلية.

وأوضع التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإنتهاكات المرتكبة من الجوانب الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة ضد الحريات الإعلامية، والتي ارتفعت إلى 30 انتهاكات وثقت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (25 منها وقع في الضفة الغربية بنسبة 83%) بالمقارنة مع 18 انتهاك وُثقت في ذات الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 34%.

من جانب آخر، أظهر التقرير انخفاضاً في أعداد الانتهاكات المرتكبة  من شركات ومنصات التواصل الاجتماعي ضد الحريات الإعلامية في فلسطين بنسبة 71%، حيث وثق المركز ما مجموعه 10 انتهاكات خلال النصف الأول من العام 2023 مقابل 34 انتهاكات وثقت خلال النصف الأول من العام 2022.

وأوضح التقرير أنه وبالرغم من هذا الانخفاض إلا أنه يكشف عن خطورة هذه الانتهاكات التي ارتكبت ضد الحريات الإعلامية بتحريض من جهات رسمية إما إسرائيلية أو فلسطينية.

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