شؤون فلسطينية

يديعوت عن مسؤولين أمنيين: إسرائيل مهتمة باغتيال العاروري بسبب نشاطه بالضفة

يديعوت عن مسؤولين أمنيين: إسرائيل مهتمة باغتيال العاروري بسبب نشاطه بالضفة
نتنياهو والعاروري
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون اليوم السبت، إن إسرائيل مهتمة باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) صالح العاروري بسبب نشاطه في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن "إسرائيل مهتمة منذ فترة باغتيال العاروري لأنه يعتبر رأس الأفعى، ويقود محاولة جلب انتفاضة في الضفة الغربية".

وأكد المسؤولين أن "نشاط العاروري تسبب بموجة من العمليات الدامية التي قُتل فيها 35 مستوطنا منذ بداية العام".

وذكرت الصحيفة، "في إسرائيل لا أحد يرغب في التسرع للضغط على الزناد، وحتى يومنا هذا، وعلى حد علمنا، لم يتم تنفيذ أي محاولة إسرائيلية فعلية لاغتيال العاروري".

وأضافت "البعض في إسرائيل مقتنع بأن اغتيال العاروري سيؤدي إلى جولة صعبة أمام حماس، وربما أمام حزب الله، سُئل قائد كبير جدًا في المنظومة الأمنية في وقت سابق من هذا العام عما إذا كان من الممكن اغتيال العاروري، فأجاب: "لا أرغب بالإجابة على هذا السؤال".

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