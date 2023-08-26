التنمية والإعلام المجتمعي يبدأ لقاءات حول مشاركة المرأة السياسية ضمن مشروع "أصوات النساء"

رام الله - دنيا الوطنيواصل مركز التنمية والإعلام المجتمعي عمله في تعزيز الوعي بقضايا وحقوق المرأة بين فئات المجتمع في جميع محافظات قطاع غزة، حيث بدأ مشروع "أصوات النساء" في تنفيذ 40 ورشة توعية حول مشاركة المرأة السياسية ستقوم بتنفيذها 30 شابة ناشطة من المدافعات عن حقوق المرأة.وتستهدف ورش التوعية 1400 من فئات اليافعين/ات، وطلبة المدارس والجامعات لزيادة وعيهم/ن حول قرار مجلس الامن 1325، وأجندة المرأة والأمن والسلام، الذي يؤكد على وجوب توفير الحماية للنساء أوقات الحروب والصراعات.وأنهت المدافعات تنفيذ 15ورشة استهدفن فيها عدد 525طالب/ة، بالشراكة مع 15 من المؤسسات والجمعيات الشريكة في جميع محافظات قطاع غزة.وقالت خولة البغدادي منسقة مشروع "أصوات النساء": تأتي ورش التوعية في سياق رفع وعي الشباب والمجتمع بقضية "حق المرأة في المشاركة السياسية"، مؤكدة على أنَّ اختيار فئة اليافعين/ات من الفئات المهمة التي ستعمل على تعزيز المبادئ وترسيخ المفاهيم التي تُعنى بحقوق المرأة السياسية، وأن يكون لديهم/ن القدرة على المطالبة بحقوقهن والوصول لأهدافهن.وناقشت المحامية دينا الكفارنة إحدى المدافعات المشاركات في تيسيير ورش التوعية، المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة بشكل خاص، وكيفية تأثير حملات الضغط والمناصرة في خلق تغيير إيجابي للوصول إلى الأهداف المنشودة في تغيير بعض المفاهيم القديمة الموروثة التي قد تؤثر سلبًا على النساء والفتيات في المجتمع.وتأتي الورش ضمن أنشطة مشروع "أصوات النساء" الذي ينفذه مركز التنمية والإعلام المجتمعي بدعم من صندوق المرأة الإفريقية (AWDF)، والذي يهدف إلى دعم المشاركة السياسية للنساء والفتيات وتعزيز قدرتهن على اتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة وتشاركية وتمثيلية لهن.من الجدير ذكره أن المدافعات تلقين تدريبًا متخصصًا حول بناء قدرات المدافعات عن حقوق المرأة، وحقها في في المشاركة السياسية، وأليات الضغط والمناصرة.